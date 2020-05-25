На Банковой — акция в поддержку подозреваемых в деле Шеремета

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25.05.2020 20:11

Укринформ

Под стенами Офиса Президента Украины стартовала массовая акция "Полгода за решеткой. Где справедливость, господин Президент?" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Акция «Полгода за решеткой. Где справедливость господин Президент? » / Фото: Геннадий Минченко. Укринформ

К акции присоединилось около двухсот человек, люди постоянно прибывают.

Активисты рядом с входом в Офис Президента развернули большой плакат "Free Kuzmenko", "Free Riff", люди периодически скандируют "Где справедливость?».

Как отметили организаторы акции с импровизированной сцены, Президент Украины Владимир Зеленский несет политическую ответственность за ход расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, после того, как присоединился к брифингу от МВД, посвященному объявлению подозрений фигурантам дела в декабре 2019 года.

Кроме того, по мнению активистов, дело "тянут", а за решеткой сейчас находятся несправедливо заключенные люди.

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Сейчас на импровизированной сцене слово взяла мать одной из подозреваемых по делу Юлии Кузьменко.

Ранее свое участие в акции подтвердило Движение ветеранов Украины и более 15 ветеранских и волонтерских организаций.

Организаторы акции накануне призвали присоединяться к акции без политических флагов, а также соблюдать социальную дистанцию на мероприятии.

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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21 мая юрист Леонид Маслов заявил, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменило подозрение Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко. Затем СМИ сообщили, что подозрение изменили и Дугарь.

22 мая другой адвокат Дугарь, Николай Ореховский, сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru