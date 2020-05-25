Начался отбор кандидатов на назначение стипендий имени Героев Небесной Сотни

25.05.2020 20:24

Укринформ

В Министерстве образования и науки сообщили о начале отбора кандидатов — студентов, которые своей активной гражданской позицией утверждают идеалы и ценности Революции Достоинства, на назначение академических стипендий имен Героев Небесной Сотни.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Студенты, которые своей активной гражданской позицией утверждают идеалы и ценности Революции Достоинства, получат академические стипендии, учрежденные в честь 10 молодых Героев Небесной Сотни. Сбор кандидатов на назначение стипендий продлится до 1 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что академические стипендии могут получить студенты и курсанты государственных заведений высшего образования по 10 специальностям: “Физическая терапия, эрготерапия”, “Железнодорожный транспорт”, “Агроинженерия”, “Экономика”, “Военное управление (по видам вооруженных сил)”, “География”, “Архитектура и градостроительство”, “Инженерия программного обеспечения”, “Сценическое искусство”, “Психология”.

От каждого заведения можно делегировать одного студента. Отбор кандидатов осуществляет высший коллегиальный орган студенческого (курсантского) самоуправления по результатам зимней сессии среди студентов, которые имеют значительные успехи в учебе и/или научной, общественной, спортивной (творческой) деятельности и получили право на академическую стипендию, занимают рейтинговые позиции в пределах 10% первых по рейтингу и курсантов, которые достигли значительных успехов в учебе и/или научной, общественной, спортивной (творческой) деятельности, имеют образцовую воинскую дисциплину.

Для делегирования кандидата на назначение академической стипендии заведения высшего образования должны до 1 июля 2020 года направить пакет документов, с содержанием которого можно ознакомиться на сайте МОН.

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Как отмечается, стипендии будут выплачиваться в течение учебного года, начиная с 1 сентября, при условии подтверждения права кандидатов на академическую стипендию по итогам летней сессии.

Стипендии для студентов заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню “младший специалист” или “бакалавр”, составят 2130 грн, для студентов заведений высшего образования III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню “Бакалавр” или “Магистр” – 2480 грн, а для курсантов – в размере 2027 грн в месяц.

По материалам: ukrinform.ru