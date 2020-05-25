Не более 10 студентов в группе: МОН не исключает проведения сессий в вузах с 1 июня

25.05.2020 20:29

Укринформ

С 1 июня в учреждениях высшего образования регионов Украины со смягченным карантином будет возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и группами не более десяти человек.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24", сообщает корреспондент Укринформа

"О проведении экзаменационных сессий. Так, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, так как перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС", — сказала Мандзий.

По ее словам, если показатели в области дают возможность ослаблять карантинные меры, то это означает, что с 1 июня в учреждениях высшего образования можно будет продолжить образовательный процесс, в частности, проведение экзаменационной сессии.

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Мандзий также добавила, что высшие учебные заведения в основном готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.

Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru