Освобожденные из пиратского плена семеро моряков уже в Украине – МИД

25.05.2020 12:53

Укринформ

Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков — членов экипажа контейнеровоза «MSC TALIA F» уже вернулись на Родину.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Только что на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна «MSC TALIA F»», — написал дипломат.

Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.

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Как сообщал Укринформ, семеро украинцев — членов экипажа контейнеровоза «MSC TALIA F» были захвачены пиратами 22 марта в Гвинейском заливе.

По материалам: ukrinform.ru