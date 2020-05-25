Освобожденные из пиратского плена семеро моряков уже в Украине – МИД
Освобожденные из пиратского плена семеро моряков уже в Украине – МИД
25.05.2020 12:53
Укринформ
Освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков — членов экипажа контейнеровоза «MSC TALIA F» уже вернулись на Родину.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
«Только что на Родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна «MSC TALIA F»», — написал дипломат.
Он отметил, что освобождение наших моряков является результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.
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Как сообщал Укринформ, семеро украинцев — членов экипажа контейнеровоза «MSC TALIA F» были захвачены пиратами 22 марта в Гвинейском заливе.
По материалам: ukrinform.ru