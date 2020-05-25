Степанов: Более четырех тысяч медработников больны COVID-19

25.05.2020 23:38

Укринформ

Более четырех тысяч медицинских работников в Украине сейчас больны коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"К большому сожалению, действительно, около 20% наших медицинских работников из общего числа, а на сегодняшний день это составляет 4111 медицинских работников, которые больны коронавирусной болезнью", — отметил Степанов.

Также в ответ на вопрос ведущего, почему украинские врачи такие уязвимые перед COVID-19, министр отметил, что украинские больницы в самом начале эпидемии "не были готовы к встрече с таким вызовом, как коронавирусная болезнь".

Читайте также: Для закупки медсредств нужно до 760 миллионов ежемесячно — "Медзакупки"

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru