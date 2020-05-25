В МИД сообщили, сколько украинцев сейчас болеют COVID-19 за рубежом

25.05.2020 01:39

Укринформ

По состоянию на 24 мая в мире от коронавирус лечатся 147 украинцев в 13 странах.

Об этом сообщает отечественное МИД.

Следовательно, больше всего больных на коронавирус наших соотечественников сейчас находятся в Италии — 121 человек. Еще 7 в Чехии, по 3 человека в Австрии, Беларуси и России, по 2 — в Швеции и США, и по одному украинцу в Молдове, Ирландии, Германии, Уругвае, Таиланде и на Мальте.

К сожалению, известно и о 9 умерших украинцев: четверо граждан Украины от коронавируса умерли в Италии, двое – в Британии, по одному – во Франции и США. О девятом умершем пока информации нет.

В МИД добавляют, что 18 938 гражданина Украины обратились в украинских консульства и посольств за помощью из-за ситуации с коронавирусом.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru