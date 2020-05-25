Участники акции на Банковой направились к Печерскому суду

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25.05.2020 21:25

Укринформ

Участники акции под стенами Офиса Президента Украины в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отправились под Печерский суд Киева.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Отправляемся под Печерский суд, поддержим прямо сейчас защитников", — объявили организаторы.

По их словам, в настоящее время Печерский суд Киева рассматривает ходатайство по продлению меры пресечения для одной из фигуранток дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугар.

Акция в поддержку Юлии Кузьменко под Печерским судом/Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru