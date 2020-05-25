Участники акции на Банковой направились к Печерскому суду
Участники акции на Банковой направились к Печерскому суду
Фото
25.05.2020 21:25
Укринформ
Участники акции под стенами Офиса Президента Украины в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отправились под Печерский суд Киева.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Отправляемся под Печерский суд, поддержим прямо сейчас защитников", — объявили организаторы.
По их словам, в настоящее время Печерский суд Киева рассматривает ходатайство по продлению меры пресечения для одной из фигуранток дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугар.
Акция в поддержку Юлии Кузьменко под Печерским судом/Фото: Геннадий Минченко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru