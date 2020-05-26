Дела Майдана: завершили следствие в отношении двух бывших судей

26.05.2020 20:47

Укринформ

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении двух бывших судей, ограничивавших свободу 17 лиц во время Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР, совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые ныне являются действующими адвокатами”, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 25-26 января 2014 года они совершили противоправные действия в отношении 17 человек. По данным ГБР, гражданам незаконно ограничили личную свободу, в основном путем помещения под стражу.

“Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств совершения ими массовых беспорядков ради препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных походов и демонстраций в городе Черкассах и других регионах”, — говорится в сообщении.

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Как отмечается, двух экс-судей подозревают в вынесении заведомо неправосудных постановлений, совершенных в личных интересах (ч. 2 ст. 375 УК); заведомо незаконных арестах, которые повлекли тяжкие последствия, совершенных в личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли.

По данным МВД, с 18 февраля до 2 марта 2014 года во время исполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

По материалам: ukrinform.ru