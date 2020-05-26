Откройте путь к привычной жизни – жители ОРДЛО запустили в соцсетях флешмоб с требованием выпустить их из заточения «ДНР» (ФОТО)

Жители временно оккупированной Донецкой области в социальных сетях запустили флешмоб под лозунгом «Откройте путь к привычной жизни». Жители так называемой «ДНР» требуют открыть «границы» ОРДЛО.

Об этом сообщает портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители временно оккупированных территорий оказались в очень сложном положении. Как известно, из-за карантинных ограничений временно закрыты КПВВ на Донбассе. Кроме того, «власти» так называемой «ДНР» ограничили въезд в РФ, из-за сложной эпидемиологической ситуации. Таким образом, жители ОРДЛО оказались в настоящем заточении. Стоить добавить, что в последнее время еще и ужесточились обстрелы со стороны НВФ.

Жители временно оккупированных территорий хотят, чтобы «власти республики» их услышали, и разрешили хотя бы въезд-выезд в РФ, ведь у многих там есть работа.

Достучаться до «властей республики» жители ОРДЛО решили весьма оригинальным способом. В социальных сетях они запустили флешмоб под лозунгом «Откройте путь к привычной жизни». На фото жители ОРДЛО держат в руках небольшие плакаты с надписью #Откройте путь к привычной жизни.

Вот, что пишут авторы и участники флешмоба:

«Люди оказались в заточении, без возможности уехать от войны. Люди не могут выехать на территорию РФ, имея там работу. Они не могут прокормить свои семьи», — пишут пользователи социальных сетей. «Люди требуют, просят, умоляют! Откройте границу! Дайте, возможность прокормить свою семью». «На данный момент многие семьи в «ДНР» остались без работы. У людей критическая ситуация», — пишут жители оккупированных территорий.

Жители оккупированного Донецка и Донецкой области надеются, что «власти республики» их услышат и разрешать проезд в РФ уже с 1 июня.

Напомним, что на прошлой неделе к президенту Украины обратилась группа народных депутатов с просьбой открыть КПВВ на Донбассе. На данный момент дата открытия неизвестна. По информации Телеграмм-канала «Легитимный», в ОП 1 июня рассматривают, как «рабочую» дату открытия первых КПВВ на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Пушилин призвал жителей «ДНР» идти сдавать кровь.