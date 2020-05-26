Эти три знака Зодиака ожидают невероятные перемены в любви

В эти дни наша неизменная спутница находится в фазе «Растущая луна» и одновременно в знаке Зодиака Рак.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

В такие дни астрологи советуют избегать негативных влияний и проявлять высокую сознательность.

Астрологи назвали три знака зодиака, на которых в этот период обрушатся невероятные перемены в любви.

Телец

Для Тельцов последняя неделя мая будет насыщена различными любовными волнениями и переживаниями. Возможна встреча с бывшим(ей), которая по-новому взбудоражит их эмоциями, или наоборот встреча с незнакомым человеком окажется волнительной, приятной и эмоциональной.

Скорпион

Скорпионам придется либо жестко отстаивать свою точку зрения, либо идти на компромисс в любовных отношениях. Это может привести к некоторому охлаждению в отношениях, но, во-первых, это ненадолго, а во-вторых даже необходимо. Впоследствии в ваших отношениях появятся новые эмоции, и они перейдут на новый, более зрелый уровень.

Водолей

Водолей очень чувственный и импульсивный знак, и под влиянием планет эти качества могут с большой силой обрушиться на партнера. Астрологи советуют Водолеям в этот период постараться не испытывать на прочность отношения, ничего не скрывать, говорить обо всем и не играть в кошки-мышки. Это позволит сохранить не только прекрасные отношения, но и нервы.

Ранее сообщалось о знаках Зодиака, которые вечно лезут не в свои дела.