Изнасилование в Кагарлыке: комитет ВР собирает закрытое заседание

26.05.2020 22:30

Укринформ

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады 1 июня проведет закрытое заседание, где рассмотрит ситуацию вокруг Кагарлыкского отдела полиции.

Об этом сообщается на сайте комитета.

"В понедельник 1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета относительно ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседание будут приглашены руководство Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Как сообщал Укринформ, правоохранители задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения Обуховского отдела ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения.

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По предварительной информации, в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал противогаз, применял наручники и производил выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз ее изнасиловал.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. В частности, угрожая потерпевшему насилием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного пистолета над головой. Как уточняется, в результате этих действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции 24 мая вечером. В 19.40 полицейских были задержаны, на место преступления вызвали следователей ГБР.

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25 мая начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранении всего руководства и начальника Обуховского районного отдела полиции. Пресс-служба Нацполиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

В тот же день ГБР сообщило, что начало досудебное расследование в отношении двух полицейских, ранее задержанных по подозрению в изнасиловании женщины. Оно осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК), истязания (ст. 127) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365).

По материалам: ukrinform.ru