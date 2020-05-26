Катар направил почти 9 тонн средств защиты для украинских медиков

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26.05.2020 18:14

Укринформ

Спецрейсом компании Qatar Airways в Украине доставлены почти 9 тонн гуманитарной медицинской помощи от государства Катар для борьбы против пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МИД, гуманитарный груз в аэропорту «Борисполь» встретили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Украине Гади аль-Гаджри.

Отмечается, что груз весом почти 9 тонн вмещает в себя средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в том числе медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

В Борисполь прибыл самолет с гуманитарной помощью от государства Катар / Фото предоставлены пресс-службой МИД Украины

По материалам: ukrinform.ru