Львовский ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в резкой форме объяснил свое негативное отношение к современной Украине. Он грубо оскорбил национальные чувства многих своих соотечественников.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Дроздов заявил, что нынешнее украинцы «обрусели» из-за влияния Кремля, который долгие годы использует манипуляторные техники, чтобы повлиять на умы жителей соседних стран.

«Наша культурная эволюция проходит крайне печально. Украина превращается в настоящую Малороссию, в некое подобие России. Иными словами, украинцы становятся беспринципными, бесталанными и морально слабыми. Привыкание к длительной оккупации делает население никаким, просто блеклым. Кроме того, украинцы пассивно соглашаются с готовой культурой, которая идет с северо-востока: кино, театр, музыка, юмор, программы и т.д», — заявил журналист.

Дроздов уверяет, что русскоговорящие украинцы является «залогом войны». Он призывает их одуматься, но делает это в грубой и отталкивающей манере, что вызывает негодование и у многих патриотов.

Напомним, как сообщалось ранее, США построили 8 лабораторий в Украине, где хранятся особо опасные инфекции: доклад Минздрава.