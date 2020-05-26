Показатель иммунизации в Украине из-за карантина снизился на 20-40% — Степанов

26.05.2020 22:56

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает, что карантин не является поводом пропускать прививки, и призывает родителей вакцинировать детей.

Об этом Степанов написал в Facebook.

"Карантин – не повод "прогуливать" прививки. Наоборот! Пример пандемии COVID-19 в очередной раз доказал жизненную необходимость защищать организм. И лучшего способа, чем вакцинация, пока не изобретено", — отметил министр.

По его данным, из-за карантина показатель иммунизации в Украине "критически снизился" — на 20-40% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

"При этом индекс репродукции, например, КОВИДа (R – параметр, которым определяется количество людей, которые могут быть заражены больным тем или иным вирусом) составляет 1,94–5,7, а паротита = 10-12, кори = 12-18. Просто представьте, с какой скоростью распространяются эти вирусы, если не сформировать коллективный иммунитет", — пояснил Степанов.

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Он обратился ко всем родителям, у чьих детей нет противопоказаний к прививкам, "идти и защищать своих детей согласно календарю".

Также министр призвал руководителей медицинских учреждений и семейных врачей максимально активизировать информационную кампанию по поводу актуальности иммунизации и наличия вакцин в поликлиниках.

Министр добавил, что у всех глав ОГА и руководителей департаментов здравоохранения есть задача создать безопасные условия для процесса вакцинации в регионах.

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Как сообщалось, Кабинет министров ввел с 22 мая по 22 июня адаптивную модель карантина в Украине.

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, в том числе 339 – за последние сутки.

По материалам: ukrinform.ru