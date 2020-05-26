РФ больше не нужен уголь и металл Донбасса: правозащитники рассказал о серьезной проблеме в «Л/ДНР»

«Восточная правозащитная организация» сообщает, что в ОРДЛО начинается массовое закрытие шахт.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-страничку «Восточной правозащитной организации».

«Власти» так называемых «Л/ДНР» анонсировали «реорганизацию» угольных предприятий. Подконтрольные оккупантам СМИ сообщают, что таким образом, «власти республик» планируют вывести угольную отрасль на безубыточный уровень. Но на самом деле, после так называемой «реорганизации», шахты Донбасса будут попросту закрыты, а тысячи шахтеров окажутся без работы.

Правозащитники «Восточной правозащитной организации» узнали, почему же «власти» «Л/ДНР» внезапно решили взяться за реорганизацию шахт. Все ниточки этих событий, как не странно, ведут к стране-агрессору.

«Причиной закрытия шахт, является уменьшением правительства РФ квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий ОРДЛО в России».

По информации правозащитников, в так называемой «ДНР» «власти республики» во главе с Денисом Пушилиным намерены закрыть пять шахт. «Восточная правозащитная организация» поделилась списком шахт, которые в ближайшее время закроют:

Шахта «Калиновская Восточная»;

Шахта им. Челюскинцев;

Шахта им. И. И. Калинина;

Шахта им. С. М. Кирова;

Шахта «Холодная Балка»

ОККУПАЦИОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ РФ В ОРДО ЗАКРЫВАЮТ ШАХТЫ.По информации наших источников, оккупационные администрации РФ в… Gepostet von Восточная Правозащитная Группа am Montag, 25. Mai 2020

Напомним, что еще в апреле «власти» так называемой «ЛНР» заявили, что намерены провести реструктуризацию шахт. «Власти» непризнанной республики не скрывали, что часть шахт ждет частичная консервация. Вслед за «ЛНР» о реструктуризации угольных предприятий заговорили и в «ДНР». По информации ресурса «Макеевские толчки» шахтеров Донбасса ждет безработица. Например, в «ДНР» по информации ресурса, без работы окажутся не меньше 7 тыс. шахтеров.

Как известно, в 2014 году часть шахт на Донбассе прекратили свою работу из-за боевых действий.

Ранее мы сообщали, что в Кабмине рассказали о коллапсе в бюджетах «Л/ДНР».