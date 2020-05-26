Смягчение карантина с 1 июня: в МОЗ рассказали, что будет разрешено украинцам

Как известно, уже с 1 июня в Украине стартует третий этап выхода из карантина. В Минздраве уже рассказали, какие меры ограничения будут отменены с новым этапом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Так, во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что:

«Уже с 1 июня, при условии, что ситуация с эпидемией коронавируса не ухудшится, мы позволим возобновить роботу бассейнов и спортзалов. Также, позволим возобновить обучающие занятия при условии, что в одной группе не более 10 человек… К примеру, обучения в автошколе».

Также, отметил чиновник, что с 1 июня начнут курсировать поезда и автобусы межобластного соединения:

«Буквально сегодня-завтра МОЗ обнародует правила противоэпидемических норм, которых должны будут придерживаться владельцы бассейнов и спортзалов».

Ляшко добавил, что в ранее опубликованном плане Кабмина по выходу из карантина, открытие бассейнов не было предусмотрено на третьем этапе:

«Но сегодня мы получили новые данные, по поводу распространения коронавируса через воду, в частности через воду, которая подвергается постоянной дезинфекции. Поэтому мы решили, что возобновлять работу спортзалов и бассейнов можно».

Напомним, ранее мы писали, что ко второму этапу ослабления карантина не готовы 8 областей.