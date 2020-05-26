Железнодорожное сообщение в Украине возобновят раньше, чем планировалось

Министр инфраструктуры Владислав Крыклий заявил, что железнодорожное сообщение возобновится не с 1 июня, как было запланировано, а гораздо раньше — уже на этой неделе.

Об этом чиновник поведал в эфире «Сніданок з 1+1», пишет «НБН«.

Так, по словам Крыклия, железнодорожное сообщение в стране полностью возобновят раньше 1 июня. При этом, назвать точную дату министр не смог, но уверил, что поезда начнут курсировать уже до конца этой недели:

«Возобновят работу всех типов поездов. Сперва начнут курсировать электрички, потом поезда дальнего сообщения — скоростные экспрессы и ночные поезда. В первую очередь, будут возобновлены поезда на Юг Украины, где ситуация с коронавирусом не такая сложная и где отдыхающих ждет море. Также возобновим поездки железнодорожным транспортом за границу».

Владислав Крыклий отметил, что комиссии ТЭБ и НС в каждой области будут принимать отдельное решение о том, можно ли уже возобновлять транспортное сообщение. Если в регионе ситуация в пределах нормы — транспорт возвращается к работе. И это будет касаться как поездов, так и автобусов.

Министр также заявил, что со среды или четверга (27-28 мая — ред.) уже можно будет приобрести железнодорожные билеты и уверил, что цены на них подниматься не будут. Пока что:

«Но вскоре они всё равно подорожают… Всё дело в том, что на летний период, когда запрос на железнодорожное сообщение гораздо выше, с 1 июня по 31 августа действует цена с повышенным на 7% коэффициентом».

При посадке в поезд и электричку пассажирам будут мерить температуру — поэтому, не стоит прибывать на вокзал в последние минуты. Также, обязательно надо иметь маску, ведь без неё в вагон не пропустят.

Если в одном купе или плацкарте едут члены семьи — их без проблем разместят на положенных местах. Также, если в одном купе/плацкарте едет одна семья — возможно разрешат сидеть без маски:

«Не думаю, что все будут спать в масках. Ну в электричках точно придется придерживаться масочного режима… А в купе и плацкартах… Там сейчас принимают окончательные решения, что и как сделать. Вот если едет семья — никаких проблем. Но если в одном купе/плацкарте не родственники — будут какие-то ограничения. Это всё ещё продумывается».

Напомним, ранее мы писали, что в Кабмине предоставили план возобновления транспортного сообщения в Украине.