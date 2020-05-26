В ООС на Донбассе зафиксировали первый случай коронавируса: подробности

Первым заболевшим в ООС стал полицейский, который стоял на одном из блокпостов в Донецкой области.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.

Среди состава ООС, который несут службу на Донбассе, выявлен первый случай COVID-19: заболевшим оказался полицейский, который нес службу на блокпосте в Донецкой области:

«Заболевший пребывает в инфекционном отделении одной из больницы. Он под наблюдением, его состояние полностью удовлетворительное».

В штабе подчеркивают, что все, кто контактировал с зараженным в течение последнего времени, уже отправлены на самоизоляцию, а помещения продезинфицировал:

«Все контактные особи также сдали тест на коронавирус».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.