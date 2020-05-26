В Украине подтвердили 339 случаев коронавируса за сутки
В Украине подтвердили 339 случаев коронавируса за сутки
26.05.2020 09:13
Укринформ
По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, в частности в течение суток — 339.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
"За прошедшие сутки заболело 339 человек. Всего за все время пандемии заболели 21 584 человека, из них 1581 ребенок и 4183 медработника", — отметил Степанов.
По его словам, самое большое число новых случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в Львовской области (45), Ривненской (41) и в Киеве (58).
Он уточнил, что за прошедшие сутки заболело 35 детей и 71 медработник, зафиксирован 21 летальный исход, выздоровел 341 человек.
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Всего с начала эпидемии выписаны 7575 человек, общее количество летальных исходов достигло 644-х, добавил министр.
По словам Степанова, за вчерашний день осуществлено 9653 тестирования методом ПЦР.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 26 мая зафиксировали 5 590 358 случаев заболевания COVID-19, из них 347 907 летальных, выздоровели 2 366 574 человека.
По материалам: ukrinform.ru