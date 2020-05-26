В Украину привезли более 71 тысячи защитных костюмов — Степанов

25.05.2020 23:18

Укринформ

В Украину доставили 71 254 костюма защиты для работников медицинских учреждений.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

"71 254 костюмы приехали и поставляются в больницы, соответствующие предприятия Министерства здравоохранения делают эту развозку в конкретные определенные больницы", — отметил Степанов.

Как сообщал Укринформ, 19 мая народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция «Голос») во время выступления с трибуны Рады заявила о том, что народные депутаты от фракции "Голос" начинают сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова и планируют подать заявления на него в правоохранительные органы из-за защитных кстюмов для медиков.

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Степанов был назначен главой Минздрава 30 марта 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru