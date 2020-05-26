Украина должна быть главной в создании мемориала "Бабий Яр" — историк

26.05.2020 22:29

Укринформ

Украинское государство должно взять на себя инициативу по созданию мемориального центра «Бабий Яр».

Об этом заявил во время круглого стола известный украинский историк, заместитель председателя рабочей группы по наработке концепции Бабьего Яра при Институте истории Украины НАНУ Виталий Нахманович, сообщает корреспондент Укринформа.

«Бабий Яр является национальным местом памяти Украины, и площадкой для сотрудничества может быть только национальное государственное учреждение. Надо дать возможность участвовать в таком национальном государственном учреждении любым частным инициативам, а не наоборот. Любое привлечение государства в частные инициативы, тем более иностранные, является неприемлемым и невозможным», — отметил Нахманович.

В то же время он отметил, что Бабий Яр — это место, в котором заинтересованы многие из внешних стейкхолдеров, в частности частная инициатива Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

«Это и еврейское мировое сообщество, в том числе государство Израиль. Это и Россия, потому что она заинтересована, в принципе, во всех вопросах, связанных с памятью о событиях Второй мировой войны. Для этого надо понимать, что когда мы творим историческую память этого места, это должен быть украинская историческая память, и основными игроками создания этой памяти должны быть внутренние стейкхолдеры, а не внешние», — отметил историк.

По его словам, речь идет не просто о чествовании жертв, потому что для чествования жертв там стоит уже 30 памятников.

«Совершенно понятно, что когда речь идет о создании большого мемориального комплекса, речь идет о создании смыслов, о создании идеологий. И ведущим стейкхолдеров в этом частном проекте выступают люди не просто с российским паспортом, а с советско-российской моделью памяти в голове… Они родились и выросли в Советском Союзе и живут в постсоветской России. Я имею в виду и основных доноров, и того человека, который сегодня является художественным руководителем проекта (Илью Хржановского — ред.). Это люди с советским мышлением, с советским видением истории, которые объективно несут в себе русские смыслы видения Бабьего Яра. И, очевидно, что они неприемлемы для Украины, если она хочет удаляться от своего советского прошлого и идти в другом направлении», — отметил Нахманович.

Он подчеркнул, что без участия государства в Бабьем Яру не будет создан нормальный мемориал, а будут появляться новые неприемлемые проекты.

«Если украинское государство не возьмет на себя ответственность за этот вопрос, ничего не произойдет. И некорректный аргумент, что сложные финансовые условия не дают возможности украинскому государству создать мемориал. Не такие большие деньги нужны, чтобы его создать… В прошлом году правительство Гройсмана выделило 1,5 млрд долларов, чтобы наполнить цикл создания второй очереди Музея Голодомора в 15 тыс. кв. метров. Так что вопрос не в том, что у украинского государства нет денег. У украинского государства нет воли мемориализовать Бабий Яр», — констатировал Нахманович.

Как сообщалось, в 2016 году в Украине основали Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". По плану в 2023 году на месте урочища Бабий Яр в Киеве должны открыть мемориал с музеем и исследовательской зоной.

Однако проект раскритиковали за то, что в него вложили деньги российские бизнесмены украинского происхождения Павел Фукс, Михаил Фридман и Герман Хан.

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В сентябре 2019 года жюри международного архитектурного конкурса выбрало проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", разработанный командой австрийских архитекторов. Они предложили проложить подземную дорогу, которая ведет к центру с темным и светлым залам. Однако проект раскритиковали за то, что он нарушает традиционный иудейский закон, запрещающий раскапывать и застраивать места захоронения.

Оппоненты концепции Фридмана — Хана выступают за другой вариант музея, который разработал Институт истории Национальной академии наук. Он предлагает открыть музей в уже существующем здании бывшей конторы еврейского кладбища. В 2018 году эту идею профинансировало Министерство культуры, но проект был заморожен.

По материалам: ukrinform.ru