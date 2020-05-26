Законодательство относительно санкций в Украине требует изменений — правозащитники

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26.05.2020 20:50

Укринформ

Правозащитники заявляют о необходимости внесения изменений в украинское законодательство относительно применения санкций, поскольку многие граждане ошибочно включены в санкционные списки, а также отсутствует механизм обжалования таких действий органов власти.

Это подчеркнули в Благотворительном фонде «Право на защиту» на онлайн-брифинге в Укринформе 26 мая.

«В санкционном законодательстве есть очень ограниченные возможности для гражданина защитить свои права. Во-первых, речь идет о достаточно нечетких основаниях в законодательстве для применения санкций. А во-вторых, сам механизм позволяет достаточно долгое время держать лицо, в отношении которого планируется применение таких мер, в неизвестности, и человек узнает об этом уже по факту», — отметила Юлия Трало, координатор по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту».

Она также отметила, что если к человеку ошибочно применили такие меры, то фактически отсутствует внесудебная процедура обжалования такого решения, а сама судебная процедура, как показывает практика, имеет немало противоречий. Поэтому человек попадает в сложное материальное положение и часто не имеет возможности самостоятельно защитить свои права из-за того, что такие дела обычно дорогостоящие.

В Фонде уже почти год ведут дело пенсионерки-переселенки — бывшей учительницы, которая ошибочно попала в список лиц, в отношении которых применены персональные санкции по ограничению права пользоваться и распоряжаться собственным имуществом. В результате пенсионерка на год осталась без средств к существованию. После многочисленных обращений, запросов и рассмотрения дела в Верховном суде государство признало, что оснований для применения санкций в отношении этой гражданки не было. И это стало первым положительным прецедентом в подобных делах.

«Сам механизм применения санкций, как он выглядит на сегодняшний день и в конкретном случае, требует признания его противоправным. Возможно, это даст органам государственной власти толчок, чтобы изменить этот механизм, сделать его более правовым, предсказуемым и согласовать интересы национальной безопасности с индивидуальными правами граждан», — подчеркнул Олег Тарасенко, старший стратегический юрист БФ «Право на защиту».

В Фонде настаивают на изменениях в законодательстве о применении санкций. Во-первых, по мнению правозащитников, следует предоставить возможность лицам, в отношении которых планируется применение санкций, получить соответствующую информацию и предоставить объяснения. Во-вторых, нужно ввести административный, внесудебный метод обжалования уже принятого решения о применении санкций.

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«После принятия закона Украины «О санкциях» в 2014 году остро встал вопрос ошибок в списках лиц, в отношении которых применяются санкции. Годами в такие списки попадали граждане, которые никоим образом не нарушали законодательство Украины», — говорится в заявлении БФ «Право на защиту».

Как сообщалось, согласно законодательству, санкции в Украине принимаются решением СНБО и вводятся в действие указом Президента, позволяя применить значительные ограничения прав как украинских, так и иностранных физических и юридических лиц, если их деятельность вредит национальной безопасности страны. Наиболее распространенным видом санкций является блокирование активов, что значит потерю возможности пользоваться средствами на банковских счетах и ​​осуществлять какие-либо финансовые операции.

Фото: Shutterstock

По материалам: ukrinform.ru