Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой

26.05.2020 14:33

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на страховании всех медиков на передовой.

Об этом он сказал на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространению COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", — обратился Президент к министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышеву.

Глава государства также поддержал идею привлечения волонтеров на период выхода из карантина

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и что надо соблюдать правила безопасности", — отметил Зеленский.

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Ему доложили о том, что в Украине за последние сутки количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19, превысило число тех, кто заболел: 341 и 339 человек соответственно. Это минимальное преимущество и уменьшение количества больных даже при увеличении тестирования свидетельствует о положительной тенденции на пути к преодолению эпидемии, отметил Президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о новации Итальянской Республики по привлечению волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности.

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случаев COVID-19. За сутки — 339 новых случаев зафиксирован 21 летальных исход, выздоровел 341 человек. Всего выздоровело 7575 человек 644 летальных исходов.

По материалам: ukrinform.ru