А ведь мы ждали лучшей жизни – пожилые жители «ДНР» рассказали, как их обманули с гуманитарной помощью

Пожилые люди, которые проживают в так называемой «ДНР», пожаловались на то, что им не выдали обещанную гуманитарную помощь. Пенсионеры решили обратиться к «главе республики» Денису Пушилину – они написали ему письмо.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Пенсионеры, которых обманули с гуманитарной помощью, проживают в селе Кузнецово-Михайлова, Тельмановского района, Донецкой области. По словам стариков, они очень обрадовались, когда узнали, что в такое сложное время им полагается помощь от «республики». По их словам, большинство пожилых людей в ОРДЛО получают пенсию, которой хватает только на лекарства. Поэтому вся надежда была на помощь от «республики». Но, по каким-то причинам гуманитарная помощь так и не попала к нуждающимся.

По словам жителей села Кузнецово-Михайлова, гуманитарную помощь в село привезли, но раздали ее не пожилым людям, а молодым, тем у которых есть работа.

«Привезли продукты и раздали людям более-менее молодым, много из которых имеет свое хозяйство», — сообщают пенсионеры.

Кроме того, женщина, родители которой пенсионеры, рассказывает:

«Мои родители пенсионеры: отец Рябченко Борис Иванович, 82 года, инвалид Советской армии, мама Рябченко Валентина Сергеевна учитель-пенсионер, 72 года. Они очень сильно надеялись на гуманитарную помощь, но ее не привезли. Вернее, привезли, но раздали «нужным людям».

Женщина утверждает, что помощи лишили не только ее родителей. По словам жителей села, многие пенсионеры в отчаяние и рассказывают о том, как их обманули со слезами на глазах.

«Не верится, что такое может быть в нашей «республике». А ведь, мы надеялись, ждали лучшей жизни», — возмущены старики из ОРДЛО.

Пожилые жители села Кузнецово-Михайлова по этому поводу решили написать письмо «главе ДНР» Денису Пушилину.

Ранее мы сообщали, что работники «Донецкой железной дороги» обратились к Пушилину.