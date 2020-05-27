Мы наблюдаем полнейшую катастрофу – в «ДНР» работники «Донецкой железной дороги» написали жалобу Пушилину

В так называемой «ДНР» работники «Донецкой железной дороги» написали обращение «главе республики» Денису Пушилину. Копию обращения работники железнодорожной отрасли отправили и своему руководству.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Люди рассказали главарю «республики», в каких условиях они работают с конца 2019 года. По словам работников железнодорожной отрасли, они не получают в полном объеме заработную плату. Кроме того, по их словам, мало кто знает, но работникам предприятия «Донецкая железная дорога» пришлось перейти на 4-х дневную рабочую неделю, разумеется, не по собственному желанию.

«В 2020 году мы наблюдаем полнейшую катастрофу… Железная дорога опускается на самое дно», — отмечается в обращении.

Кроме того, работники железной дороги в «ДНР» рассказали Пушилину, что за свою маленькую заработную плату им приходится работать в опасных условиях. По их словам, за апрель работники получат всего каких-то 5-7 тыс. рублей.

«Неужели это достойная оплата труда работника, который круглосуточно обеспечивает и поддерживает работоспособность огромного и единственного в своем роде транспортного комплекса?», – пишут железнодорожники Пушилину.

Люди жалуются на то, что их коллеги не выдерживают таких условий труда и массово увольняются.

Также в обращении отмечается, что оборудование железнодорожной отрасли практически полностью изношено.

Работники железной дороги спрашивают у Пушилина, есть ли хоть какие-то возможности и перспективы стабилизировать работу железнодорожной отрасли в «республике».

В конце своего обращения люди добавили, что сейчас их работники железнодорожной отрасли находятся на «приделе своих возможностей».

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