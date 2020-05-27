Данилов встретился с временно поверенной в делах США в Украине
Данилов встретился с временно поверенной в делах США в Украине
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27.05.2020 19:20
Укринформ
Секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин состояние двустороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны, в частности относительно расширения сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Как отмечается, Данилов подчеркнул приоритетность для Украины построения мощной системы кибербезопасности и киберзащиты. «В этом направлении мы должны двигаться максимально быстро. Следующие войны — это войны кибернетические, биологические и противостояние в космосе, что требует от государства принципиально новых подходов и концепций в сфере национальной безопасности», — подчеркнул секретарь СНБО.
Он поблагодарил американскую сторону за готовность помочь в проведении анализа Стратегии кибербезопасности, отметив, что подходы СНБО к разработке стратегии подобны позиции США в сфере киберзащиты.
В свою очередь Квин приветствует усиление координирующей роли Национального координационного центра кибербезопасности и заверила в готовности США оказать всестороннюю экспертную и практическую помощь Украине в этой сфере.
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Она также заверила в неизменности поддержки Украины Соединенными Штатами Америки на пути реформ и выразила готовность к расширению двустороннего сотрудничества.
Фото: Аппарат СНБО
По материалам: ukrinform.ru