Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

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27.05.2020 09:56

Укринформ

Для Государственной пограничной службы ЕС передал тысячи защитных масок, перчаток, очков и других средств индивидуальной защиты. Помощь оказана в рамках проекта, финансируемого ЕС «Поддержка реализации концепции Интегрированного управления границами в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Европейский Союз передал средства индивидуальной защиты Государственной пограничной службе Украины, которая является первой контактной точкой для путешественников, въезжающих в Украину. В перечень оборудования вошли 1000 защитных масок для лица, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, поставка средств индивидуальной защиты будет способствовать состоятельности Госпогранслужбы обеспечить постоянную и безопасную обработку людей, пересекающих границу, и таким образом позволит выполнять функции пограничного контроля в условиях COVID-19. Помощь предоставляется в рамках проекта, финансируемого ЕС «Поддержка реализации концепции Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)».

Евросоюз передал ГНСУ средства индивидуальной защиты / Фото: https://dpsu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru