Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

Общество
Таисия Слепцова0

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

Фото, видео

27.05.2020 09:56

Укринформ

Для Государственной пограничной службы ЕС передал тысячи защитных масок, перчаток, очков и других средств индивидуальной защиты. Помощь оказана в рамках проекта, финансируемого ЕС «Поддержка реализации концепции Интегрированного управления границами в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Европейский Союз передал средства индивидуальной защиты Государственной пограничной службе Украины, которая является первой контактной точкой для путешественников, въезжающих в Украину. В перечень оборудования вошли 1000 защитных масок для лица, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, поставка средств индивидуальной защиты будет способствовать состоятельности Госпогранслужбы обеспечить постоянную и безопасную обработку людей, пересекающих границу, и таким образом позволит выполнять функции пограничного контроля в условиях COVID-19. Помощь предоставляется в рамках проекта, финансируемого ЕС «Поддержка реализации концепции Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)».

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

Евросоюз передал ГНСУ средства индивидуальной защиты / Фото: https://dpsu.gov.ua

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты на почти миллион гривен

По материалам: ukrinform.ru


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