Глава "Укравтодора" написал заявление в СБУ о спланированном давлении на ведомство

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27.05.2020 18:44

Укринформ

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) Александр Кубраков заявил в Службу безопасности Украины о системном характере размещения негатива относительно Агентства в средствах массовой информации.

В Укравтодоре видят признаки спланированной медийной кампании, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Александр Кубраков передал в СБУ записи о давлении на деятельность Укравтодора", — говорится в сообщении.

В этой связи в ведомстве отметили, что не будут отвечать на внешнее давление и не будут играть на интересы отдельных бизнес-группировок.

Также Укравтодор обнародовал развернутый ответ на обвинения в завышении цен на асфальтобетонную смесь и продемонстрировал, каким образом происходит манипуляция на этой почве.

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В ближайшее время в Укравтодоре обещают опубликовать ответы и на другие обвинения, выдвигаемые предприятию в рамках медийной кампании.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

По материалам: ukrinform.ru