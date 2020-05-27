Глава «Укравтодора» написал заявление в СБУ о спланированном давлении на ведомство
Глава "Укравтодора" написал заявление в СБУ о спланированном давлении на ведомство
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27.05.2020 18:44
Укринформ
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) Александр Кубраков заявил в Службу безопасности Украины о системном характере размещения негатива относительно Агентства в средствах массовой информации.
В Укравтодоре видят признаки спланированной медийной кампании, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"Александр Кубраков передал в СБУ записи о давлении на деятельность Укравтодора", — говорится в сообщении.
В этой связи в ведомстве отметили, что не будут отвечать на внешнее давление и не будут играть на интересы отдельных бизнес-группировок.
Также Укравтодор обнародовал развернутый ответ на обвинения в завышении цен на асфальтобетонную смесь и продемонстрировал, каким образом происходит манипуляция на этой почве.
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В ближайшее время в Укравтодоре обещают опубликовать ответы и на другие обвинения, выдвигаемые предприятию в рамках медийной кампании.
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
По материалам: ukrinform.ru