Кабмин урегулировал правила регистрации места проживания в ипотечном жилье

27.05.2020 13:44

Укринформ

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления, которым вносятся изменения в правила регистрации места проживания для урегулирования особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вносим изменения в правила регистрации с тем, чтобы урегулировать особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье с целью совершенствования этой процедуры и защиты ипотекодержателей. Прошу поддержать", — сказал министр юстиции Денис Малюська, докладывая вопрос на заседании правительства.

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В то же время он попросил членов правительства поддержать проект постановления с доработкой в течение суток.

"Мы все согласовали, министерства на контакте, но надо еще формально доработать", — добавил министр.

По материалам: ukrinform.ru