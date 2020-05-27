Консульства Украины в Анкаре и Стамбуле возобновили работу

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27.05.2020 16:38

Укринформ

Консульство при Посольстве Украины в Анкаре и Генконсульство в Стамбуле возобновили консульское обслуживание с учетом требований по безопасности. Консульство Украины в Анталии возобновило работу 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции.

«Мы возобновили консульский прием, который был приостановлен более 2-х месяцев тому назад в связи с мировой эпидемией коронавируса. Гражданам Украины, чтобы попасть на прием, следует пройти предварительную запись. С одной стороны, это неудобство, с другой стороны, момент положительный — никаких очередей. Живая очередь отходит в прошлое, по крайней мере на некоторое время», — рассказал Укринформу руководитель консульского отдела Посольства Украины в Турецкой Республике Борис Ясинский.

Возобновление приема в Генконсульстве Украины в Стамбуле / Фото: Генконсульства

Предварительная запись проходит онлайн, после чего приходит смс с датой и временем визита. Ежедневно консульство будет принимать около 10 человек.

Консул отметил, что за время вынужденного перерыва в работе консульских учреждений, у граждан накопилось много вопросов, требующих в т.ч. срочного решения. «Есть такие моменты, что без помощи консульства в получении документа, не обойтись. Например, если гражданин хочет вступить в брак в Турции, заверить документ, людям нужны паспорта, временные документы для возвращения в Украину», — добавил Ясинский.

На входе в консульские учреждения Украины в Турции установлеы санитайзеры, осуществляется термоконтроль. Требованием к посетителям является наличие защитной маски.

«Мы сегодня возобновили прием по обычному докарантинному графику, также по предварительной записи. Объявления разместили неделю тому назад. Все работает, очередей нет. Требования по противодействию распространению COVID-19 выполнены. Если посетитель не имеет маски, то выдаем те, что у нас в наличии», — сообщил Укринформу Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

В Генконсульстве для приема граждан работают два окна, в помещении одновременно могут находиться с соблюдением социальной дистанции, двое граждан. Ежедневно Генконсульство будет принимать около 20 человек.

Генконсул призвал граждан быть внимательными и обратил внимание на случаи, когда граждане при записи выбирают одно консульское действие, а по факту приходят по другим вопросам.

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В Стамбуле сейчас больше всего граждане Украины пользуются услугой регистрации гражданства относительно рождения, оформления и получения паспортов.

Консульство Украины в Анталии возобновило прием с 20 мая.

«Прием было возобновлен частично. Речь идет о документах только для граждан Украины, визы для иностранцев на данный момент не выдаем. Прием проводим с ограничением количества лиц, одновременно находящихся в помещении. Не более одного посетителя, в день около 10», — сообщил агентству консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко.

По его словам, чтобы минимизировать повторные обращения, после записи на прием консульство направляет подробный перечень нужных документов, необходимых для совершения консульского действия. Это максимально минимализирует время пребывания в консульстве.

В Анталии наиболее популярные консульские услуги: оформление паспортов и нотариальное заверение документов.

За прошедшие сутки в Турции было выявлено 948 новых случаев инфицирования, 28 человек умерли, 1492 — выздоровели. Количество новых случаев стабильно снижается, так же как и количество смертей и пациентов в реанимации. С июня страна готовится к постепенному началу туристического сезона.

По материалам: ukrinform.ru