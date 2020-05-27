Криклий анонсировал еще 12 поездов с 1 июня

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27.05.2020 19:20

Укринформ

Еще 12 поездов будут курсировать по Украине с 1 июня.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Тelegram-канале.

«Еще 12 поездов будут курсировать по Украине с 1 июня», — сообщил министр.

По его словам, Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда:

№37 / 38, №732 / 731 и №738 / 737 «Киев-Запорожье»

№116 / 115 «Киев-Бердянск»

№136 / 135 и №734 / 733 «Киев-Покровск»

№76 / 75 «Кривой Рог-Киев»

№102 / 101 и №766 / 765 «Киев-Херсон»

№12 / 11 «Киев-Новоалексеевка»

№79 / 80 «Днипро-Киев»

№779 / 780 «Сумы-Киев / Винница».

Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал о том, что Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине, поезда начнут курсировать с 1 июня.

Тогда речь шла о №721 / 722 и №726 / 725 "Киев-Харьков"; №763 / 764 "Киев-Одесса" №711 / 712 "Киев-Константиновка»; №740 / 739 "Киев-Кривой Рог".

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров ввел с 22 мая по 22 июня адаптивную модель карантина в Украине.

Карантин в Украине ввели с 12 марта с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

По материалам: ukrinform.ru