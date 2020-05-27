Криклий: Совместно с МИД договариваемся с другими странами о возобновлении авиаперевозок
Криклий: Совместно с МИД договариваемся с другими странами о возобновлении авиаперевозок
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27.05.2020 22:55
Укринформ
Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел ведут переговоры с разными странами о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Продолжается работа, чтобы скоро наши граждане смогли безопасно ездить и летать по Украине и за ее пределами. Совместно с МИД ведем переговоры с разными странами о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок», — отметил он.
Министр добавил, что украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах.
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Ранее Криклий заявлял, что с 15 июня планируется запустить внутренние и международные авиаперевозки.
Согласно решению Кабмина, до 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.
По материалам: ukrinform.ru