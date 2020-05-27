Минцифры хочет “убить” справку о составе семьи для 26 услуг
Минцифры хочет “убить” справку о составе семьи для 26 услуг
27.05.2020 17:14
Укринформ
В Министерстве цифровой трансформации планируют отменить обязательные справки о составе семьи, требуют у граждан для предоставления еще 26-ти услуг.
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
"Активно охотимся на бессмысленные справки. Например, сегодня "убили" справку о составе семьи для альтернативной службы… На очереди еще 26 услуг, которые требуют справки о составе семьи", — заявил он.
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Как сообщалось, раньше 27 мая правительство отменило справку о составе семьи для альтернативной военной службы.
По материалам: ukrinform.ru