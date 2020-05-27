Украина не опомнится никогда – Ходаковский озвучил новые угрозы ВСУ

Бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский снова начал угрожать Киеву. По словам боевика, украинская власть серьезно напугана тем, что боевики «Л/ДНР» привели свои подразделения в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Боевик Александр Ходаковский пообщался с представителями пропагандистских СМИ. Бывший командир батальона «Восток» снова начал угрожать ВСУ эскалацией конфликта на Донбассе. По словам боевика, Киев сильно испугался, как только узнал, что подразделения НВФ приведены в повышенную боевую готовность.

Ходаковский заявил, что подразделения НВФ готовы дать решительный ответ ВСУ, если те, «решатся на войну».

«Если они решатся на войну, то будет столько ужаса, что Украина не опомнится никогда».

Кроме того, Ходаковский подтвердил слова «глав» «Л/ДНР» и заявил, что в состояние повышенной боевой готовности приведены все подразделения НВФ, даже те, кто по его словам, находятся далеко в тылу. Вспомнил Ходаковский и президента Украины Владимира Зеленского и его команду. По его словам, окружение украинского президента опасается «большой войны».

«Окружение Зеленского знает, что на «большой войне» их шеф прогорит точно так же, как на антивоенной риторике пришел к власти», — заявил Ходаковский.

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