На ВНО участникам и инструкторам будут раздавать маски

27.05.2020 17:29

Укринформ

Во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) будут соблюдены все противоэпидемические меры.

Об этом сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге после заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Карантин ослаблен, но мы будем соблюдать все противоэпидемические меры. Во время тестирования все участники и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты тестирования — антисептиками и дезинфекторами. Помещения будут продезинфицированы, условия проведения и требования к условиям проведения ВНО утверждены главным государственным санитарным врачом", — отметила Мандзий.

Она напомнила, что утвержден график ВНО. "Основная сессия состоится с 25 июня до 17 июля, результаты объявят до 29 июля. Дополнительная сессия запланирована с 23 июля до 11 августа. Результаты дополнительной сессии будут до 14 августа", — сказала и.о. министра образования и науки.

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Мандзий отметила, что "до 9 июня продолжается регистрация на дополнительную сессию для всех, кто по объективным причинам не смог сделать это с 3 февраля до 24 марта".

"Все пункты проведения ВНО должны быть безопасными и комфортными как для участников, так и для педработников, инструкторов", — добавила правительственный чиновник.

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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru