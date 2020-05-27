Педагоги: Школы на карантине оказались не готовы к дистанционному образованию

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27.05.2020 20:45

Укринформ

Украина в условиях длительного карантина вследствие пандемии оказалась не готовой к ограничению доступа к школам и дистанционному образованию.

Такое мнение высказали участники онлайн-Международного [не] Форума цифровой трансформации школьного образования в Украине, который состоялся в Укринформе организованный ОО «Фонд «Открытая политика» и Научным лицеем/пансионом «Международная зеленая школа им. Клима Чурюмова».

«Украина на 7-м году войны оказалась не готовой к ограничению доступа к школам, к длительному карантину. Отсутствуют долгосрочная и краткосрочная правительственные стратегии, региональные стратегии внедрения дистанционного образования с учетом специфики временно оккупированных территорий, труднодоступных регионов. Карантин может с новой волной возобновиться в новом учебном году на более длительное время в связи с пандемией. Дополнительные вызовы — обострение боевых действий, другие форс-мажорные обстоятельства», — отметила исполнительный директор ОО «Фонд «Открытая политика», основатель научного лицея/пансиона «Международная зеленая школа им. Клима Чурюмова» Ирина Жданова.

По мнению участников мероприятия, окончание этого учебного года в условиях карантина стало настоящим испытанием для всех. Учителям, детям и родителям пришлось в ускоренном и напряженном режиме осваивать новые навыки, работать с двойной нагрузкой. Этот опыт подтвердил настоятельную необходимость поиска и внедрения современной модели дистанционного образования в условиях цифрового мира.

«Пандемия заставила педагогов по-другому относиться к информационно-коммуникационным технологиям. Если раньше это было отторжение, дескать, мы не учителя информатики, то теперь все поняли, что это инструмент учителя, который позволит ему выполнить учебную программу именно в условиях длительных карантинов. И мы находимся на этапе определения с курсом масштабного использования дистанционных форм обучения», — сказала и.о. заместителя директора по научной работе Института информационных технологий и средств обучения АПН Украины Светлана Литвинова.

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Так, в условиях нынешнего карантина реализуется проект «Технология обучения учащихся начальной школы «Умники», где разработаны 52 электронных образовательных игровых ресурса для начальной школы 1-4 классов. Также в школах используют сеть интернет-сервисов, системы дистанционного обучения, облачные сервисы образования. Однако многим учителям не хватает опыта использования новейших технологий, поэтому остро стоит вопрос их обучения этому.

А другой проблемой является то, что не все семьи имеют достаточно ресурсов для обеспечения дистанционного обучения своих детей, а многие вывезли детей на карантин в отдаленные села, где вообще нет школы и интернета.

«Нам надо думать, как сделать серьезную инфраструктуру для дистанционного образования. И такая инфраструктура должна создаваться не только для детей. Цифровизация образования является возможностью сразу привлечь к обучению широкие слои населения. А еще мы увидели необходимость привлечения родителей к образованию. И многие родители ответственно отнеслись к этому, занявшись вместе с детьми школьными предметами. И такую ​​тенденцию надо поддержать», — считает общественный деятель, старший научный сотрудник Института математики НАН Украины Ирина Егорченко.

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На [не] Форуме отметили, что каждая школа должна справиться с вызовом пандемии и переходом на дистанционное обучение самостоятельно, без скоординированных государством усилий. И это стало эмоциональным шоком для всех участников образовательного процесса — детей, их родителей и учителей.

«Детей гораздо больше, чем гаджетов и возможностей их иметь. Это действительно сложно для многодетной семьи. Потому что выдать каждому ребенку отдельный компьютер, отвести в отдельную комнату и чтобы это происходило одновременно — это очень непросто. Не каждая семья имеет такую ​​возможность. Наши дети и мы не были к такому готовы. И для учителей это была паническая атака. И это разрушительная эмоциональная составляющая», — отметила актриса, мать четырех детей, участница Наблюдательного совета Научного лицея/пансиона «Международная зеленая школа им. К.Чурюмова» Ирина Санина.

Фонд «Открытая политика» инициирует экспертное обсуждение вызовов, рисков и перспектив дистанционного образования во время пандемии коронавируса. Международный [не] Форум цифровой трансформации школьного образования в Украине имеет целью начать публичную дискуссию вокруг Стратегии и Плана совместных мероприятий Украина-ЕС по внедрению системы дистанционного образования.

Фото: Общественное

По материалам: ukrinform.ru