Президента просят привлечь Денисову к освобождению политзаключенных

Письмо

27.05.2020 17:17

Укринформ

Родственники узников Кремля призывают Президента Украины привлечь Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову к процессу переговоров об освобождении их родных из незаконного заключения.

Об этом говорится в письме к Президенту Украины, переданном Укринформу тетей политзаключенного Александра Шумкова, Людмилой Шумковой.

«Для активизации и усиления гуманитарной миссии переговорного процесса мы, семьи политических узников Кремля, призываем Вас привлечь Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову к процессу переговоров по освобождению наших родных из незаконного заключения», — говорится в обращении.

Отмечается, что согласно Конституции Украины, Закону Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» от 23 декабря 1997 года № 776/97, международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и другим нормативно-правовым актам, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека наделен широким кругом полномочий, связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина, в том числе на международном направлении.

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В документе подчеркивается, что во время пресс-конференции Президента Украины, состоявшейся 20 мая, родственники политзаключенных услышали о намерении добиваться возвращения после завершения эпидемии СOVID-19 украинских политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму.

«Кроме того, во время своего выступления Вы подчеркнули, что Украина перезагрузила свое представительство в Трехсторонней контактной группе для активизации переговорного процесса», — говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что в течение 2019-2020 годов состоялось три успешных освобождения политзаключенных и пленников, как с территории Российской Федерации, так и с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и что к процессу переговоров была привлечена Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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«Благодаря общим усилиям Вашим, как Президента Украины, и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, осенью 2019 года 11 политузников Кремля оказались на свободе», — говорится в документе.

Подчеркивается, что в течение всего срока своих полномочий Денисова вместе со своим Офисом отслеживает судьбу украинских политзаключенных, незаконно заключенных страной-агрессором, обращается к международным миссиям и организациям относительно защиты их прав и свобод, предоставляет информационную и правовую поддержку, требует от Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой соблюдения основных прав и свобод и т.п.

Письмо подписали родственники политузников Кремля: Маргарита Галушко, Илья Дудка, Оксана Захтей, Марина Кияшко, Ирина Лимешко, Галина и Екатерина Марченко, Ольга Налимова, Юлия Шиптур, Лариса и Людмила Шумкова, Елена Якименко, Екатерина Яцкина.

По материалам: ukrinform.ru