Приложение по продаже билетов временно не работает — Укрзализныця
Приложение по продаже билетов временно не работает — Укрзализныця
27.05.2020 19:03
Укринформ
Приложение по продаже билетов на поезда для мобильных устройств временно не работает.
Об этом сообщается на странице Укрзализныци в Facebook.
«Приложение по продаже билетов на поезда для мобильных устройств временно не работает. Сейчас принимаем все возможные меры, чтобы как можно быстрее возобновить его работу», — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что билеты можно приобрести через официальный сайт Укрзализныци или в железнодорожных кассах.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 27 мая АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на 14 поездов: 5 скоростных поездов Интерсити + и 9 ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.
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В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым учреждениям и учреждениям бытового обслуживания населения.
С 25 мая возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.
Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.
По материалам: ukrinform.ru