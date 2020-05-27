Режим самоизоляции в «ЛНР»: информационный ресурс сообщил, когда снимут ограничительные меры в «республике»

Подконтрольный «властям ЛНР» информационный ресурс «Луганский инсайд» поделился информацией, когда в «республике» снимут ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

По информации автора публикации, «власти республики» планируют постепенно снимать ограничения. Послабление карантинных ограничений ожидается с 1 июня.

Кроме того, снимут часть ограничений в населенном пункте Должанск, где ранее «власти республики» ввели строгие ограничения из-за вспышки коронавируса.

По информации ресурса, со следующей недели в городах «республики» запустят транспорт. Кроме того, снова начнут работать заведения общественного питания.

«А вот ограничения по междугородним перевозкам, по имеющемся сведениям, будут сохраняться, как минимум до середины – конца июня», — сообщает «Луганский инсайд».

Кроме того, по информации автора публикации, «границы» ОРДЛО еще не скоро откроют для жителей «республики».

Напомним, накануне 1 мая в так называемой «ЛНР» «власти республики» ввели режим самоизоляции.

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