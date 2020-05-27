«Коронавирусная» блокада ОРДЛО: в «ДНР» рассказали, когда откроют «границы» и курортный сезон

«Министр здравоохранения» так называемой «ДНР» Ольга Долгошапко сообщила крайне важную информацию для жителей ОРДЛО. По ее словам, «власти республики» намерены открыть «границы» после стабилизации эпидемиологической ситуации в «республике».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Министр здравоохранения» так называемой «ДНР» Ольга Долгошапко заявила, что «власти республики» на данный момент не планируют снимать карантинные ограничения. По ее словам, об этом можно будет говорить только после того прекратится прирост заболевших коронавирусом. Кроме того, «министр» отметила, что «границы» «республики» откроют только после того, как на территории ОРДЛО стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Долгошапко также заявила, что Украина не спешит открывать «границы» для ОРДЛО. По ее словам, об открытии КПВВ на данный момент нет смысла говорить.

«СМИ ежедневно сообщают, что Киев пока не планирует открывать границы для Донбасса, поэтому об этом сейчас нет смысла говорить», — заявила Долгошапко.

Кроме того, «министр здравоохранения республики» затронула и еще одну важную тему – открытие курортного сезона.

«Если в июне произойдет значительное снижение числа заболевших, то в июле, поселок Седово будет открыт для отдыхающих, — заявила Долгошапко.

Как известно, боевики «ДНР» контролируют курортный поселок Седово (Новоазовский район, Донецкая область).

Напомним, что жители ОРДЛО запустили в социальных сетях флешмоб «Откройте путь к привычной жизни». Люди хотят достучаться до «власти». Они просят открыть «границы» ОРДЛО и разрешить им въезд – выезд на работу в РФ.

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