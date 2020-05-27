СБУ изъяла в трех областях 60 тонн алкоголя с поддельным акцизом
СБУ изъяла в трех областях 60 тонн алкоголя с поддельным акцизом
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27.05.2020 19:53
Укринформ
Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топменеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции", — говорится в сообщении.
СБУ изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора / Фото: СБУ
По материалам: ukrinform.ru