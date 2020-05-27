СБУ изъяла в трех областях 60 тонн алкоголя с поддельным акцизом

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27.05.2020 19:53

Укринформ

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес топменеджмент одного из легальных производителей алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды. Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции", — говорится в сообщении.

СБУ изъяла 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора / Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru