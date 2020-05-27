Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

Общество
Таисия Слепцова0
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Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

Фото

27.05.2020 11:30

Укринформ

Спецрейсом авиакомпании SkyUp из Кипра в Украину вернулись 115 соотечественников, 44 из них были эвакуированы из оккупированной территории Кипра — так называемой Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом Укринформу сообщили в Посольстве Украины в Республике Кипр.

Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

"26 мая состоялся шестой эвакуационный спецрейс из Кипра. На борту 115 граждан Украины… Благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Кипр, при содействии специального представителя Генерального секретаря ООН Элизабет Спехар и компетентных органов Кипра, удалось также эвакуировать 44 украинцев из оккупированной территории Кипра — так называемой Турецкой Республики Северного Кипра", — говорится в сообщении.

Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

Диппредставительство поблагодарило авиакомпанию SkyUp за совместную плодотворную работу и отметило, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения «Дій вдома» от Министерства цифровой трансформации Украины.

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В Посольстве сообщили, что в целом из Кипра эвакуировано 672 граждан Украины.

Ранее в МИД Украины сообщили, что при содействии дипломатов в Украине уже вернулись более 230 000 граждан, и этот процесс продолжается

Фото: Посольств Украины в Республике Кипр

По материалам: ukrinform.ru


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