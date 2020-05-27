Спецрейсом из Кипра вернулись 115 украинцев

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27.05.2020 11:30

Укринформ

Спецрейсом авиакомпании SkyUp из Кипра в Украину вернулись 115 соотечественников, 44 из них были эвакуированы из оккупированной территории Кипра — так называемой Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом Укринформу сообщили в Посольстве Украины в Республике Кипр.

"26 мая состоялся шестой эвакуационный спецрейс из Кипра. На борту 115 граждан Украины… Благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Кипр, при содействии специального представителя Генерального секретаря ООН Элизабет Спехар и компетентных органов Кипра, удалось также эвакуировать 44 украинцев из оккупированной территории Кипра — так называемой Турецкой Республики Северного Кипра", — говорится в сообщении.

Диппредставительство поблагодарило авиакомпанию SkyUp за совместную плодотворную работу и отметило, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения «Дій вдома» от Министерства цифровой трансформации Украины.

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В Посольстве сообщили, что в целом из Кипра эвакуировано 672 граждан Украины.

Ранее в МИД Украины сообщили, что при содействии дипломатов в Украине уже вернулись более 230 000 граждан, и этот процесс продолжается

Фото: Посольств Украины в Республике Кипр

По материалам: ukrinform.ru