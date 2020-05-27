США способны провести ядерное испытание за несколько месяцев — Пентагон

27.05.2020 12:09

Укринформ

В США смогут провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если будет соответствующий приказ от Президента страны Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник главы Пентагона Дрю Уолтер, сообщает Defense News.

Уолтер заявил, что, насколько ему известно, «испытания могут пройти очень быстро», «в течение нескольких месяцев», если будет указание Президента Трампа.

«Я думаю, что это (ядерное испытание — ред.) произойдет довольно быстро», — сказал Уолтер.

По его словам, в штате Невада есть место, где можно провести подземные ядерные испытания.

Он намекнул, что существует «широкое беспокойство относительно большого несоответствия в том, как Россия и Китай толкуют и соблюдают» руководящие принципы Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

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По мнению Эрика Гомеса, директора по исследованиям политики в области обороны в Институте Катона, возобновление Соединенными Штатами испытаний будет иметь негативные последствия, поскольку Китай и Россия освободятся от давления международного сообщества, чтобы избежать открытых испытаний.

Как сообщал Укринформ, ранее чиновники администрации Трампа во время совещания по вопросам национальной безопасности поставили вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний в США после их сворачивания в 1992 году.

Впервые об этом написало в прошлые выходные издание Washington Post.

По материалам: ukrinform.ru