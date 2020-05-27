Степанов рассказал, планирует ли Минздрав вносить изменения в протоколы лечения COVID-19

27.05.2020 11:56

Укринформ

На этой неделе рабочая группа, в состав которой войдут специалисты различных специальностей, определится в отношении использования препарата гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Действительно, мы отслеживаем все, что происходит в мире. Отслеживают, в том числе, наши специалисты. На этой неделе соберется рабочая группа. Я хочу подчеркнуть, что эта рабочая группа состоит из ведущих специалистов Украины различных специальностей: анестезиологов, эпидемиологов, инфекционистов, эндокринологов, кардиологов, то есть ведущих наших специалистов, которые непосредственно лечат, дают рекомендации, также отслеживают все, что происходит в мире. С учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, с учетом того, что происходит в мире, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, с учетом нашего опыта использования этого лекарственного средства, они уже примут решение, которое затем будет представлено мне на утверждение и после этого будет утверждено ", — сказал Степанов, отвечая на вопрос, планирует ли Минздрав вносить изменения в протоколы лечения COVID-19 и изымать препарат гидроксихлорохин в связи с сообщением ВОЗ об остановке клинических испытаний этого препарата из-за выявленных негативных эффектов.

Он отметил, что в этом вопросе должны определиться исключительно специалисты, "а не Google, и эксперты, так называемые".

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Как сообщалось, ученые обнаружили увеличение числа летальных случаев среди госпитализированных пациентов с COVID-19, которые принимали гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этих средств.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 27 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 905 случаев COVID-19. За сутки — 321 новый случай. С начала эпидемии выздоровели 7995 человек, 658 — умерли.

По материалам: ukrinform.ru