В Украине дополнили перечень медучреждений, которые лечат пациентов с COVID-19

27.05.2020 14:42

Укринформ

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.

“Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет об учреждениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него”, — заявил Степанов.

По данным, внесенным в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449. Финальный текст постановления с доработкой будет готов за один день.

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Как сообщалось, по состоянию на 27 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 905 случаев COVID-19. За сутки — 321 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru