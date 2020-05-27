Война на Донбассе: за прошедшие сутки оккупанты убили одного украинского военного

Пророссийские террористы продолжают нарушать все возможные договоренности и активно обстреливают позиции ВСУ.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно данным, во вторник, 26 мая, боевики ОРДЛО шесть раз нарушили установленный режим тишины. Противник обстрелял украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ неподалеку Водяного, Новомихайловки, Новотроицкого, Пищевика и Марьинки (два раза).

К сожалению, впоследствии обстрелов противника, Украина потеряла одного защитника.

Ни один обстрел боевиков не остался без ответного огня от ВСУ: в результате, был уничтожен один оккупант и ещё как, минимум один, ранен.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 25 мая.