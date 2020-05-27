Война на Донбассе: за прошедшие сутки оккупанты убили одного украинского военного

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Пророссийские террористы продолжают нарушать все возможные договоренности и активно обстреливают позиции ВСУ.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — mil.in.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно данным, во вторник, 26 мая, боевики ОРДЛО шесть раз нарушили установленный режим тишины. Противник обстрелял украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеским огнем оказались позиции ВСУ неподалеку Водяного, Новомихайловки, Новотроицкого, Пищевика и Марьинки (два раза).

К сожалению, впоследствии обстрелов противника, Украина потеряла одного защитника.

Ни один обстрел боевиков не остался без ответного огня от ВСУ: в результате, был уничтожен один оккупант и ещё как, минимум один, ранен.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 25 мая.


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