За решеткой в Украине находятся 149 ветеранов войны — Минюст

27.05.2020 17:00

Укринформ

Сейчас в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 ветеранов войны.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая во время встречи с заместителем министра по делам ветеранов Алексеем Ильяшенко, информирует пресс-служба Минюста.

«В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек — ветеранов войны. Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, защищавших суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовавших в АТО и получивших статус участника боевых действий», — сказала Высоцкая.

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Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили права осужденных, на которых распространяется действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также вопрос о создании совместного приказа о взаимодействии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.

В результате встречи договорились создать рабочую группу по взаимодействию в отношении лиц, отбывающих наказание и являющихся ветеранами войны (участники боевых действий).

По материалам: ukrinform.ru