За рубежом уже 78 украинцев выздоровели от COVID-19 — МИД

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27.05.2020 07:55

Укринформ

По состоянию на вечер 26 мая 143 украинца за рубежом лечатся от коронавирусной болезни.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, больше инфицированных украинцев в Италии — 121. 7 инфицированных в Чехии, 4 — в России, 3 — в Австрии, 2-в Швеции и по одному — в Ирландии, Молдове, Таиланде, Уругвае, Германии и на Мальте.

Отмечается, что всего за рубежом выздоровели 78 украинцев и 9 умерли от осложнений.

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В министерстве сообщили, что в рамках системы «Защита» в дипломатические учреждения обратились 18 тыс. 985 украинцев.

По материалам: ukrinform.ru