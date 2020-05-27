Закулисье пропаганды «ДНР»: беженец согласился обнародовать секретные данные

Руководитель одного из телеканалов самопровозглашенной «ДНР» сбежал из «республики» и согласился перейти на сторону законной власти Украины.

Беженец рассказал о своей работе пропагандиста «ДНР» в интервью телеканалу «Украина», передает «НБН».

Мужчина работал в СМИ «ДНР» три года. Сам он проживал в Горловке, но спустя годы не смог больше терпеть имеющихся условий. Он попросил оставить его личность неизвестной и для интервью скрыл свое лицо. Его родственники остались в «ДНР» и он боится, что против них окажут давление представители террористов.

Он отметил, что для СМИ «ДНР» дали распоряжение активно использовать оскорбительные слова в стиле «нацисты» и «фашисты» по отношению к бойцам ВСУ. Украину в этих СМИ часто называли «неполноценным государством».

«Нам четко объяснили, что никакой критики местных властей быть не должно. От нас требовался позитив и восхваление идей руководства «ДНР»», — откровенно признался он.

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