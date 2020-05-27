Защита Антоненко заявляет, что смогла ознакомиться с материалами дела на пятый день

27.05.2020 22:12

Укринформ

Руководитель юридической фирмы "Сенс Консалтинг", привлеченной к защите Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, заявил, что защита получила возможность увидеть материалы дела после их открытия на пятый день.

Об этом руководитель "Сенс Консалтинг" Леонид Маслов заявил в интервью «Бабелю».

«На пятый день после открытия материалов дела мы наконец-то получили возможность хоть что-то увидеть. Нам показали три тома в багажнике машины возле изолятора временного содержания. Это были копии дела ужасного качества. Более того, в тех трех томах — общая информация, которая к Антоненко никакого отношения не имеет», — сказал Маслов.

По его словам, «мы сфотографировали те тома и расписались в этом, но мы оспариваем такой способ ознакомления и такое качество материалов и потребуем, чтобы нам предоставили все 38 томов дела и переписали цифровые материалы на наш носитель».

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«Из-за того, что нам вовремя не предоставили материалы дела, мы не смогли доказать, что оснований оставлять Антоненко и Кузьменко под стражей нет. Сторона обвинения подала ходатайство (о продлении ареста – ред.) с нарушением сроков. В соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, такие нарушения — основание для отказа в ходатайстве. То есть судья принял решение вопреки практике ЕСПЧ, и это делает заключение незаконным», — отметил Маслов.

Как сообщал Укринформ, в понедельник суд продлил арест Антоненко на 60 суток.

12 декабря 2019 года о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершено.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru